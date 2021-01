John Isner sceglie la famiglia

12 Gennaio 2021

John Isner non giocherà agli Australian Open.

Anche John Isner ha annunciato la decisione di non partecipare agli Australian Open in programma dall’8 al 21 febbraio prossimi.

Il numero 25 del mondo ha fatto sapere di non volere portare la propria famiglia a Melbourne o, in alternativa, di restarne lontano per circa un mese e mezzo in un momento come questo. “E’ una questione di priorità” ha sottolineato.

Isner ha parlato dopo essere stato eliminato da Korda jr. ai quarti di finale del torneo Atp 250 di Delray Beach.