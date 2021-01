Bautista Agut chiede scusa

20 Gennaio 2021

Le lamentele dello spagnolo hanno fatto il giro del mondo.

Roberto Bautista Agut ha chiesto scusa. Le lamentele dello spagnolo hanno fatto il giro del mondo. A pubblicarle un media israeliano. "E' come essere in prigione ma con il wi-fi. Qui non hanno idea di cosa siano il tennis e gli allenamenti. E' un disastro completo" aveva detto da Melbourne, dove a febbraio si giocheranno gli Open d'Australia.

Bautista Agut, che nel 2019 è arrivato fino ai quarti del primo Slam stagionale, ha specificato che si trattava di una conversazione privata e che sono da ammirare le misure di prevenzione che sono state prese per evitare ulteriori problemi derivanti dal Covid-19.