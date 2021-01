Australian Open, organizzatori inflessibili sui set

19 Gennaio 2021

Craig Tiley, il boss degli Open d’Australia, si è mostrato perentorio ai microfoni di Nine Network.

Non saranno stravolte le durate degli incontri degli Open d’Australia: qualcuno aveva ipotizzato che, anche a causa delle scarse possibilità di allenarsi dei tennisti, addrittura nulle per quelli che sono confinati in albergo, si potesse decidere di ridurre i set, passando dai tre necessari per vincere la partita a due soltanto.

Craig Tiley, il boss del torneo, si è mostrato perentorio ai microfoni di Nine Network: “Facciamo parte del Grande Slam e la regola è di tre set vinti dagli uomini e due da parte delle donne. Su questo non transigiamo”.