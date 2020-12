WWE TLC 2020: brillano Randy Orton e Roman Reigns

21 Dicembre 2020

A WWE TLC 2020, grandi prove di Randy Orton e Roman Reigns

Randy Orton, 3 anni dopo il grande show di WrestleMania 33, sconfigge ancora Bray Wyatt, stavolta in versione The Fiend in un Firefly Inferno Match. Grandissimo entusiasmo da parte del pubblico del WWE Thunderdome per WWE TLC, ultimo grande evento del 2020 trasmesso sul WWE Network, direttamente dal Tropicana Field di St. Petersburg (Florida).

Roman Reigns ancora Universal Champion. The Big Dog rischia la sconfitta contro uno stoico Kevin Owens, ma nel Tables, Ladders and Chairs Match trionfa il Tribal Chief, anche grazie alle interferenze del cugino (e ormai alleato) Jey Uso.

Sasha Banks si conferma SmackDown Women’s Champion, facendo cedere Carmella alla sua Bank Statement. Fantastico rientro di Charlotte Flair, che affianca Asuka e conquista le Women’s Tag Team Championship ai danni di Nia Jax e Shayna Baszler.

The Miz prova il colpo a sorpresa, ma non gli riesce. “The Awesome one” si inserisce nel WWE Championship TLC Match fra Drew McIntyre e AJ Styles provando a incassare il suo Money in The Bank, ma Olmos (la guardia del corpo di Styles) glielo impedisce. McIntyre è super nel finale della contesa, confermandosi WWE Champion.