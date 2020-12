WWE, Hogan: “Il più grande è stato Ric Flair”

31 Dicembre 2020

Hulk Hogan sarà protagonista della Legends Night WWE

Alla prossima Legends Night WWE, in programma il 4 gennaio notte, ci sarà anche il leggendario Hulk Hogan: "Sono emozionato. Non so nemmeno cosa aspettarmi. Vado lì solo per divertirmi, ricordare con gli amici".

Interrogato sul fatto che sia uno dei più grandi wrestler della storia WWE, Hulk Hogan ha risposto chiaramente: "Io uno dei migliori di sempre? Posso solo commuovermi, anche se penso che il più grande sia Ric Flair. Un ragazzo che aveva questo business nel sangue, nessuno ha mai avuto la sua etica del lavoro