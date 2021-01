Super Bowl NFL: i segreti delle due finaliste

25 Gennaio 2021

Il prossimo Super Bowl se lo giocheranno Chiefs e Buccaneers

Saranno Chiefs e Buccaneers a giocarsi il Super Bowl LV, in programma il prossimo 7 febbraio a Tampa Bay, casa dei Buccaneers. I Bucs hanno vinto l'NFC Championship, battendo i Packers (31-26 il finale). Per Tom Brady, QB di Tampa Bay (al primo anno con i Bucs), sarà il decimo Super Bowl della carriera. Ne ha già vinti sei. Da notare che la franchigia di Tampa Bay ha vinto un solo Super Bowl nel lontano 2002.

In finale anche i Chiefs che hanno vinto l'AFC Championship piegando i Bills 38-24. Kansas City è campione in carica e Patrick Mahomes è considerato il miglior QB in circolazione. A 25 anni, cerca il suo secondo Vince Lombardi Trophy. Insomma, sarà la sfida tra il navigato campione Tom Brady (43 anni) e la stella di oggi e del futuro Patrick Mahomes (25 anni).