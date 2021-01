NBA: Lebron James strapazza il suo erede

22 Gennaio 2021

34 punti di James nella vittoria sui Bucks

Superba prova di forza di James che, nella sfida diretta con il duo volte MVP dell'NBA Antetokounmpo, gioca una gara sontuosa (34 punti, 13/25 al tiro), regalando ai suoi LA Lakers il successo finale sui Milwaukee Bucks: 113-106.

Per i Campioni NBA in carica si tratta della 12a vittoria stagionale, a fronte di quattro sconfitte. Da notare che i gialloviola, in trasferta, hanno sempre vinto: otto successi su altrettante partite disputate da James e compagni.