NBA: LeBron James non ha pietà dei Cavs

26 Gennaio 2021

LeBron James, ai Cavs, ha vinto un titolo NBA nel 2016

Ritorno dolce di LeBron James a Cleveland, città che ha nel cuore e dove ha vinto il suo terzo anello NBA (nel 2016 contro i Golden State Warriors). King James ha trascinato i suoi LA Lakers alla vittoria contro i Cleveland Cavs (115-108 il finale).

Prova statuaria dell'asso gialloviola, con ben 46 punti a referto. I Campioni NBA in carica portano così il loro record sul 14-4. In trasferta, non hanno mai perso: 10 partite disputate e ben 10 vittorie conquistate.