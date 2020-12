NBA, Lebron James ne convince un altro

21 Dicembre 2020

Contratto triennale per Kuzma con i Los Angeles Lakers

La nuova stagione NBA è alle porte. I Los Angeles Lakers, Campioni NBA in carica, esordiranno, il 23 dicembre, contro i Los Angeles Clippers. Lo faranno con la certezza di poter contare, ancora a lungo, su Kuzma, fondamentale per il titolo lo scorso anno.

Come riportato da ESPN, Kuzma ha trovato l'accordo con la franchigia gialloviola per un accordo triennale a 40 milioni di euro complessivi. "E' un campione, se lo merita", il commento del compagno di squadra Davis. Felicissimo James che si tiene un altro pezzo da novanta per ritentare la corsa all'anello NBA.