NBA, James e Davis danno i numeri

7 Dicembre 2020

Lebron James ha trovato il modo per tornare sotto i riflettori. A pochi giorni dall'inizio della nuova stagione agonistica (fissato per il prossimo 22 dicembre), King James ha fatto sapere che, presto, dovrà lasciare la sua amata maglia numero 23.

Non accadrà nella stagione 2020/21 ma in quella successiva. King James, fresco di rinnovo milionario con i LA Lakers, tornerà ad indossare la casacca numero 6 e consegnerà la numero 23 ad Anthony Davis, presente e futuro della franchigia. Come è noto, il lungo gialloviola, ha vinto il suo primo anello NBA indossando la maglia numero 3 ma ha sempre giocato con la 23. Tra poco tornerà all’antico.

“Accadrà la prossima stagione, ma è dura”, le parole dello stesso LeBron James via Instagram. Oltre ad una motivazione generazionale (Anthony Davis è il futuro dei LA Lakers), in tanti hanno pensato ad una ragione economica. Il cambio di maglia porterà a nuove, importanti, vendite a livello di maglie.