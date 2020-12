NBA, esordio negativo per i LA Lakers

23 Dicembre 2020

Cadono, all'esordio, i LA Lakers. Durant subito protagonista con Brooklyn

La nuova regular season NBA è cominciata. Due le gare disputate nella notte. Grande prova di forza dei Nets che si sbarazzano dei Warriors 125-99. Brilla Durant (22 punti). Bene anche Irving (26 punti). Non preciso Curry: 20 punti ma 2/10 da tre.

Colpo dei LA Clippers che si impongono sui LA Lakers, Campioni NBA in carica. Per il duo George-Leonard, ben 59 punti complessivi. Dall'altra parte non basta un James da 22 punti (7/17 per King James dal campo).