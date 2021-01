Valentino Rossi: Zoran Filicic non usa giri di parole

25 Gennaio 2021

Il telecronista di Eurosport, e già commentatore del Motomondiale per Sky, ha parlato delle possibilità di vittoria del Dottore nel 2021.

Il telecronista di Eurosport Zoran Filicic in un'intervista a mowmag.com ha parlato di Valentino Rossi e delle sue chance di vittoria nel 2021, al suo primo anno nel team satellite Petronas. "Sarò molto schietto e sincero. Riguardo a lui, riguardo a Kelly Slater (pluricampione del mondo di Surf ndr), a Hermann Maier (fuoriclasse dello sci ndr)… è lo stesso discorso per tutti i grandissimi campioni, quelli che hanno fatto la storia dello sport. È un privilegio vederlo correre e una speranza vederlo vincere una gara, come vederlo andare a podio e battagliare come fa lui, perché è unico. Ma smettiamola di raccontarci la balla che va a vincere il titolo".

"Perché questo si fa soltanto per portare le folle, la gente vuole sentirselo dire e allora viene invogliata a guardare le gare. Però così deludi il pubblico. Il discorso è lo stesso per Kelly Slater, il Valentino Rossi del surf: ogni volta che inizia una stagione si spera che possa vincere il dodicesimo titolo… ma poi abbiamo anche la realtà davanti, e non c’è niente di male".

"Lui regala ancora emozioni e io mi emoziono ogni volta che lo vedo correre. Spero che riesca a lanciare uno dei ragazzi dell’Academy come Morbidelli verso la rincorsa del titolo, questa sarebbe la sua grandissima vittoria. Perché quando sei un grande maestro ad un certo punto i tuoi allievi ti superano. Lui ha dimostrato di essere un grande pilota e adesso deve dimostrare di essere anche un grande maestro, col titolo di Morbidelli o di uno dei suoi".