Valentino Rossi: la migliore esultanza del 2020 è sua

16 Dicembre 2020

La particolare esultanza del centauro di Tavullia a Jerez è stata inserita tra le migliori clip del 2020.

Il 2020 non è stato certo un anno felice per Valentino Rossi, che tra il Covid e le varie cadute ha esultato ben poche volte. La gioia più grande è arrivata alla terza gara della stagione, quando al Gran Premio di Andalusia a Jerez ha centrato il terzo posto, il suo unico podio dell'anno.

Il Dottore, entusiasta al termine della gara, dopo la bandiera a scacchi si era fermato in pista e aveva celebrato il terzo posto salendo sulle barriere ed esultando davanti agli spalti, desolatamente vuoti a causa dei divieti anti Covid, come se nulla fosse cambiato. "Volevo abbracciare le persone a casa", aveva detto poi in conferenza stampa.

La clip del numero 46 è stata inserita tra le migliori dell'anno dagli organizzatori della MotoGp, che hanno deciso di omaggiare ancora una volta il centauro di Tavullia: nonostante gli scarsi risultati di quest'anno resta uno dei piloti più rappresentativi dell'intero circus.