Valentino Rossi: l’opinione dell’ex tecnico di Biaggi e Lorenzo

12 Gennaio 2021

Giovanni Sandi non ha dubbi sul numero 46: "E' ancora nella Top 5 della MotoGp".

Il capotecnico del Team Italtrans Giovanni Sandi in un'intervista a Gpone.com ha parlato del Mondiale 250 vinto da Enea Bastianini: "Abbiamo visto subito che Enea poteva fare grandi cose, la stagione era partita con i presupposti giusti. Vincere non è mai scontato, non è banale. In Qatar mi ha fatto capire che si poteva puntare in alto. Con lui ho sempre parlato, gli ho fatto capire che doveva sfruttare bene il suo talento, perché fino a questo momento non l'aveva mai fatto con determinazione, grinta e voglia. Gli ho detto 'se non vinci con il talento che hai rimarrai uno come tanti altri'. Per me può giocarsela con i grandi campioni".

Una carriera al fianco di campioni come Max Biaggi e Jorge Lorenzo, Giovanni Sandi ha parlato anche della MotoGp e di Valentino Rossi, quest'anno per la prima volta in un team satellite: "Rimane uno dei migliori 5 piloti della MotoGp, e non sarà facile sostituirlo. Spero in un Mondiale normale, con tutte le gare e con Marquez, anche se bisogna vedere quando rientrerà. Inoltre ci sono Morbidelli e Bagnaia, che sono campioni del mondo pure loro. Possono farcela".