Valentino Rossi: Chicho Lorenzo torna all’attacco

10 Dicembre 2020

Il padre di Jorge Lorenzo torna a pungere Valentino Rossi.

Nuovo attacco di Chicho Lorenzo, il padre di Jorge, a Valentino Rossi sul suo canale Youtube Motogepeando. Nel mirino finiscono nuovamente gli errori del Dottore nell'ultima parte di stagione, definiti da Chicho "fatali": "Quest’ultima stagione è stata fatale per lui, gli è successo di tutto, e non solo nelle tre gare consecutive in cui è caduto. Quei tre errori che ha commesso sono molto difficili da digerire. Una cosa che è sempre stata nel DNA di Valentino Rossi è che per quanto andasse male nelle prove, domenica avrebbe compiuto il miracolo", sono le parole riportate da Corsedimoto.

"Un altro dei suoi punti deboli sono le lotte a fine gara, che erano un temmpo uno dei suoi punti di forza. Penso che le tre cadute consecutive proiettino il subconscio in un bunker, una zona di sicurezza che ti fa evitare il rischio – ha continuato Chicho Lorenzo, che si chiede perché il Dottore continui a correre -. Deve avere una ragione molto forte per continuare a correre, altrimenti è il sogno di correre con suo fratello…".

Due giorni fa Chicho aveva fatto discutere quando aveva ripercorso così la carriera del numero 46: "Rossi ha ereditato la moto da Doohan, dalla squadra e dai rivali. Quanti campionati di fila ha vinto Rossi? Ha vinto così tanto perché quei rivali non erano veri rivali, non erano grandi rivali. Ma quando sono arrivati giovani come Stoner, Pedrosa o Lorenzo, e poi Marquez, come è finito Rossi?”.