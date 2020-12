Valentino Rossi, Carlos Checa mette la mano sul fuoco

28 Dicembre 2020

L'ex pilota di MotoGp Carlos Checa parla del Dottore: "E' in un team migliore, cercherà in ogni modo di riscattarsi".

L'ex pilota di MotoGp Carlos Checa in un'intervista a Motosan.es ha parlato di Valentino Rossi e del suo futuro. "Il trasferimento di Valentino in Petronas lo aiuterà perché gli toglierà un po' di pressione. Quest'anno ha commesso alcuni errori e cercherà in tutti i modi di riscattarsi".

"L'ansia di vincere e di fare buoni risultati lo hanno spinto a fare alcuni errori, poi la sfortuna di fermarsi a causa del Covid ha complicato tutto il resto della sua stagione. E questa era la sua stagione perché con la regolarità che ha sempre avuto e la costanza nei risultati avrebbe potuto anche lottare per il campionato".

"Lui sapeva che era una grande opportunità, e credo abbia sofferto un po' per non essere riuscito a coglierla. Ora sa che è molto difficile tornare a vincere. L'anno prossimo sarà in un team più famigliare, avrà Morbidelli come compagno, inoltre c'è Ramon Forcada che è un grande tecnico. In questo senso credo che Valentino potrebbe avere una squadra migliore".