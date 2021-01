Per Fausto Gresini piccoli ma significativi passi avanti

25 Gennaio 2021

C’è un lento e progressivo miglioramento, la prognosi resta comunque riservata.

Piccoli ma significativi passi in avanti per Fausto Gresini, sempre ricoverato presso il reparto di terapia intensiva dell’ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi di Bologna.



“Le condizioni cliniche generali di Fausto Gresini sono fragili, ma in lento e progressivo miglioramento – ha sottolineato il dottor Nicola Cilloni -. È cosciente e combattivo. Anche gli esami radiologici e di laboratorio vanno nella stressa direzione. Ha ancora bisogno di essere supportato per il respiro dal ventilatore meccanico, ma l’ossigenazione del sangue sta progressivamente migliorando. Ha iniziato la fisioterapia per riabilitare sia la respirazione che tutta la muscolatura. Rimane un paziente critico e fragile con un percorso di cura ancora lungo, ma la direzione presa negli ultimi giorni rende più ottimistica la prognosi che rimane a tutt’oggi riservata”.

Gresini è ricoverato dalla fine dello scorso dicembre: inizialmente a Imola e, prima ancora che terminasse l’anno, a Bologna. Ha compiuto 60 anni il 23 gennaio.