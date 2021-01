Motomondiale, novità nel calendario

22 Gennaio 2021

Posticipate le gare di Austin e Termas de Río Hondo.

Come già successo con la Formula Uno, e come sta accadendo con altri campionati a causa delle nuove ondate nella pandemia di coronavirus, il Motomondiale è stato costretto a cambiare il suo programma per il 2021. La partenza, confermata, ci sarà dal 26 al 28 marzo, in Qatar. Ma poi arrivano le novità. Invece di recarsi negli Stati Uniti e in Argentina per correre ad Austin e Termas de Río Hondo, i cui appuntamenti sono ufficialmente "posticipati all'ultimo trimestre del 2021", un altro Gp si terrà a Losail, con il nome del Gran Premio di Doha, il fine settimana successivo alla prima della competizione, dal 2 al 4 aprile. Entrambi gli appuntamenti saranno notturni. Poi si andrà in Europa. Il Gran Premio del Portogallo si terrà dal 16 al 18 aprile a Portimao. Dalla pista lusitana ci si sposterà a Jerez, per il Gran Premio di Spagna, che mantiene la sua data del 2 maggio.

Il calendario aggiornato

28 marzo: Qatar, Losail International Circuit

4 aprile: Doha, Losail International Circuit

18 aprile: Portogallo, Algarve International Circuit

2 maggio: Spagna, Circuito de Jerez

16 maggio: Francia, Le Mans

30 maggio: Italia, Autodromo del Mugello

6 giugno: Catalogna, Barcelona – Catalunya

20 giugno: Germania, Sachsenring

27 giugno: Olanda, TT Circuit Assen

11 luglio: Finlandia, KymiRing

15 agosto: Austria, Red Bull Ring – Spielberg

29 agosto: Gran Bretagna, Silverstone Circuit

12 settembre: Aragona, MotorLand Aragón

19 settembre: San Marino e della Riviera di Rimini, Misano World Circuit

3 ottobre: Giappone, Twin Ring Motegi

10 ottobre: Thailandia, International Circuit

24 ottobre: Australia: Phillip Island

31 ottobre: Malesia: Sepang International Circuit

14 novembre: Comunitat Valenciana: Circuit Ricardo Tormo