MotoGp, KTM aspetta la chiamata di Valentino Rossi

21 Dicembre 2020

Il direttore sportivo Pit Beier ha lanciato un messaggio al Dottore.

Valentino Rossi prepara il suo 2021 in Petronas, ma intanto pianifica anche le strategie per il suo futuro team in MotoGp. I mesi di dicembre e gennaio sono decisivi per stabilire i nuovi contratti tra i costruttori di MotoGp e i vari team clienti: la KTM ha lanciato un messaggio proprio al Dottore e alla sua VR46. "Saremmo felici se Valentino chiamasse in qualsiasi momento", sono le parole del Direttore Motorsport di KTM Pit Beirer, che ha aperto alla possibilità di una fornitura in MotoGp, considerati i rapporti in questi anni in Moto3.

"E’ ancora presto per parlarne perché non abbiamo avuto richieste. Da parte nostra è chiaro che continueremo con Tech3, il nostro primo team clienti. Ma a un certo punto penseremo se possiamo gestire una terza squadra se ci sono più richieste. Finché non c'è richiesta, siamo nel campo della speculazione. Dorna vorrebbe che ciascuno dei sei produttori si dotasse un team di clienti. Quindi sarebbe controproducente se un produttore licenziasse tre squadre".