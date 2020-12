MotoGp, Fausto Gresini ricoverato in ospedale per Covid

29 Dicembre 2020

Le condizioni del team manager della Gresini Racing si sono aggravate negli ultimi giorni.

Le condizioni di Fausto Gresini tengono in apprensione il circus del Motomondiale. Il patron e team manager dell'omonima squadra di MotoGp, la Gresini Racing, è stato ricoverato in ospedale a Imola per il peggioramento del suo stato di salute dopo aver contratto il Covid-19.

Il manager cinquantanovenne aveva scoperto la positività al Coronavirus nei giorni precedenti al Natale: l'affaticamento progressivo ha spinto i medici a una terapia più mirata all'ospedale di Imola, riporta Sky.

Gresini, che solo alcuni mesi fa era stato donatore con il proprio team di un ventilatore polmonare al San Pier Damiano Hospital di Faenza, aveva recentemente comunicato che a partire dal 2022 la sua squadra non sarà legata a nessun costruttore, come invece avvenuto negli ultimi anni con Aprilia.