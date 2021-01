Motociclismo in lutto per Jan de Vries

18 Gennaio 2021

A stroncarlo è stato un attacco cardiaco.

Il motociclismo è in lutto per Jan de Vries. E’ stato il primo olandese iridato: nel 1971 e nel 1973 vinse il campionato del mondo nella classe 50. In mezzo la beffa del 1972, anno in cui il titolo andò ad Angel Nieto, premiato dalla somma dei tempi, dato che i due avevano chiuso a 69 punti. Per tutta la sua carriera nella classe di minor cilindrata del motomondiale gareggiò con una Kreidler. In sella a una MZ ha fatto qualche apparizione nella classe 125, ma senza ottenere grandi risultati. Ha appeso il casco al chiodo neanche trentenne.

Aveva compiuto 77 anni nei giorni scorsi.