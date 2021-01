Milik saluta l’Italia: affare sfumato per Juve e Inter

21 Gennaio 2021

Tutto fatto per il bomber polacco, che dice addio al Napoli.

Arkadiusz Milik pronto a sbarcare in Francia. Finisce dopo quattro anni e mezzo l'esperienza del bomber polacco al Napoli e in Italia: andrà a Marsiglia, dove è atteso per le visite mediche. L'OM ha trovato l'accordo con i partenopei per un prestito con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni di euro più 4 di bonus. Agli azzurri andrà inoltre il 20% sulla futura rivendita, riporta calciomercato.com.

Milik sotto il Vesuvio ha realizzato 48 reti in 122 presenze: resta il rimpianto per i due gravi infortuni al crociato che lo hanno fortemente penalizzato nella sua esperienza in Italia. Ora proverà a rilanciarsi in Ligue 1 per prendersi un posto in Nazionale in vista dell'Europeo in arrivo. Sfumano così definitivamente le operazioni con Juventus e Inter.