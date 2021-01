Fausto Gresini, l’appello del professor Franzini

19 Gennaio 2021

Marianno Franzini ha rivolto un appello dalle pagine di Tuttosport

Marianno Franzini, medico e presidente della Società Italiana di Ossigeno Ozono Terapia, ha parlato a Tuttosport delle condizioni di Fausto Gresini, ricoverato a Bologna con il Covid-19.

"Dispiace molto apprendere che l'ex centauro, oggi direttore sportivo, debba essere vittima di un virus che è attaccabile dalle terapie vigenti. Noi della SIOOT, Società Italiana di Ossigeno Ozono Terapia, siamo riusciti a salvare, da una situazione non dissimile da quella di Gresini, 50 soggetti in terapia intensiva da COVID-19 con l'ossigeno-ozono terapia in emoinfusione, riuscendo a tirarli via dall'unità di ventilazione forzata in un tempo almeno la metà di quello canonico con le tempie standard. Il nostro studio è stato pubblicato. La terapia ripristina i valori di saturimetria dell'ossigeno rapidamente con pochi trattamenti, abbassa la recrudescenza infiammatoria e i marker tromboembolici come il D-dimero. Preghiamo i colleghi di contattare subito la SIOOT, non c'è tempo da perdere", l'appello lanciato dal dottore.