Fausto Gresini è cosciente ma con insufficienza respiratoria

7 Gennaio 2021

Fausto Gresini è cosciente, ma rimane sedato per tollerare la ventilazione meccanica.

Sulle condizioni di Fausto Gresini arriva una breve dichiarazione del dottor Nicola Cilloni, medico del Reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi di Bologna. Il Team Principal della Gresini Racing non è più in coma farmacologico. E' cosciente, ma rimane sedato per tollerare la ventilazione meccanica.

"Le condizioni cliniche di Fausto Gresini sono ancora caratterizzate da importante insufficienza respiratoria – ha spiegato Cilloni -. Gli esami eseguiti hanno rilevato che la polmonite interstiziale è ancora presente e rende necessario mantenere la ventilazione meccanica e una moderata sedazione. Questo permette di mantenere la quantità di ossigeno nel sangue sufficiente".

Gresini, dopo un primo periodo in isolamento nella sua abitazione, è stato ricoverato in data 27 dicembre presso l’ospedale Santa Maria della Scaletta di Imola. Da lì il trasferimento nel nosocomio di Bologna.