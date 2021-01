©Fausto Gresini compie 60 anni: il messaggio di moglie e figli

23 Gennaio 2021

Il team principal di MotoGp continua a combattere la sua battaglia contro il Covid.

Fausto Gresini compie 60 anni e continua a combattere nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Maggiore di Bologna la sua battaglia contro il Coronavirus. Il team principal della Gresini Racing è ricoverato da fine dicembre: le condizioni cliniche sono stabili ma ancora gravi, dopo il peggioramento degli ultimi giorni.

La moglie Nadia e i figli Lorenzo, Luca, Alice ed Agnese gli hanno dedicato un messaggio sui social: "Oggi è un giorno speciale. E’ il compleanno del nostro papà, marito e campione. Quest’anno non lo passeremo insieme come le altre volte ma noi siamo sempre con te. Sappiamo quanto siano difficili questi giorni ma anche quanto sia grande la forza che hai dentro, e quanta te ne diamo noi per affrontare tutto. Sei uno che non molla mai e noi ti aspettiamo a braccia aperte. Buon compleanno".