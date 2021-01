Fausto Gresini ancora grave: “Sovrapposta infezione”

21 Gennaio 2021

Le parole del merico Cilloni, che lo ha in cura: “Sovrapposta infezione, le condizioni sono purtroppo ancora gravi”.

Fausto Gresini resta ricoverato all’ospedale di Bologna, dove sta continuando la sua battaglia contro il Covid. Le condizioni generali dell’ex pilota e team manager della squadra omonima in MotoGp sono ancora gravi, come riportato dal medico che lo ha in cura, Nicola Cilloni.

“Le condizioni generali di Fausto sono purtroppo ancora gravi. I polmoni colpiti duramente dalla malattia e da una sovrapposta infezione riescono a dare ossigeno al sangue solo ed aiutati dalla macchina per la ventilazione meccanica. È ancora necessario mantenere addormentato quasi sempre Fausto per permettere al ventilatore meccanico di funzionare correttamente. Quando periodicamente viene svegliato, è cosciente e combattivo”.