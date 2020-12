Da Valentino Rossi a Pablito Rossi: il toccante omaggio

11 Dicembre 2020

Tutta l'Italia in queste ore è in lutto per la scomparsa di Paolo Rossi, in un dolore che ha unito letteralmente l'intero Paese. Incluso qualcuno che ha tenuto alto quello stesso nome (o, per essere più precisi, cognome) in ogni angolo del Pianeta. Ma che, di fronte a Pablito, si sente "secondo": Valentino Rossi.

Valentino Rossi diventa "secondo": l'omaggio a Pablito

Il 'Dottore', già profondamente turbato per la scomparsa dell'amico Diego Armando Maradona, è tornato su Instagram per tributare un delicatissimo omaggio anche al grande campione dei Mondiali 1982. Per farlo ha scelto un'immagine iconica, quella del trionfo nella finale Italia-Germania Ovest, in cui Paolo Rossi celebra il suo gol e la vittoria azzurra. E poi poche parole, asciutte ma estremamente significative: "Orgoglioso di essere il secondo Rossi".

Questo l'ultimo grande omaggio di Valentino a Pablito, che vent'anni prima di lui portò il nome Rossi sul trono del mondo.