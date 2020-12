Alla cordata Cassani la bici del Tour del 2000 di Marco Pantani

9 Dicembre 2020

E’ stata la cordata guidata da Davide Cassani ad aggiudicarsi all'asta, per la cifra di 66mila euro, la bicicletta utilizzata da Marco Pantani al Tour de France del 2000. I rilanci sono stati molteplici ma la migliore offerta è stata quella del gruppo che fa capo alla DC's Friends, capitanata dal commissario tecnico della nazionale azzurra di ciclismo: era al telefono live durante l'asta insieme a un importante imprenditore italiano che si è offerto di sostenere la causa promossa da Cassani per riportare il prezioso cimelio in una destinazione pubblica.

"Alla causa si è unita anche Aste Bolaffi che donerà al gruppo di acquirenti l'equivalente del costo delle commissioni, pari al 25% da aggiungere al prezzo di martello – ha dichiarato Filippo Bolaffi, come riferito da Repubblica – La cordata ha avuto la meglio sugli altri partecipanti alla competizione, oltre dieci persone tra cui un procuratore sportivo noto per i suoi importanti acquisti di memorabilia di calcio, il cui ultimo rilancio è stato di 64.000 euro, e un famoso calciatore che, cinque minuti prima dell'asta, ha lasciato una generosa offerta scritta di 55.000 euro. Siamo molto soddisfatti per questo importante risultato che credo vada oltre le più rosee aspettative della liquidazione della Mercatone Uno".