Zaccagni, messaggio alle big

9 Gennaio 2021

"Le voci relative a gennaio sono tutte false" fa sapere Fausto Pari.

Mattia Zaccagni, centrocampista del Verona finito nel mirino di numerosi club di prima fascia, non si muoverà in queste settimane. Lo ha assicurato il suo agente, Fausto Pari, con Calciotoday.it.

"Le voci relative a gennaio sono tutte false – ha spiegato -. Il Verona fino a fine stagione non vende. Napoli? Al momento non so dire se siano in vantaggio i partenopei piuttosto che il Milan o la Lazio. Alla fine della stagione ci sederemo tutti attorno a un tavolo e tratteremo l’offerta migliore".