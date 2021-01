Una nuova pretendente per Erick Pulgar

17 Gennaio 2021

La rosa extra-large non piace a Cesare Prandelli, che è disposto a fare a meno, tra gli altri, di Erick Pulgar. Contro il Napoli, nella gara persa con un umiliante 6-0 dalla Fiorentina, il centrocampista cileno è stato inserito al 74’, quando ovviamente il risultato non era più in discussione da un pezzo.

L’ex Bologna, da tempo nel mirino del Cagliari, non piace solamente agli isolani e al Torino: nelle ultime ore si è fatto il nome del Sassuolo, che potrebbe formulare un’offerta ai gigliati nelle prossime ore.