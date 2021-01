Udinese tra Llorente e Cutrone

25 Gennaio 2021

Spunta il nome di Cutrone per i friulani.

L’Udinese, reduce da due utili pareggi casalinghi contro Atalanta e Inter, continua la ricerca di attaccanti in grado di finalizzare la mole di gioco creata da Rodrigo De Paul e compagni.

Non è un mistero che il club bianconero stia corteggiando Fernando Llorente, scarsamente considerato da Gennaro Gattuso a Napoli, ma nelle ultime ore, stando a Sky Sport, la società friulana si sarebbe orientata su un’altra punta in cerca di rivincita, peraltro con caratteristiche assai diverse da quelle del navarro: Patrick Cutrone, che non ha lasciato al segno alla Fiorentina e al Wolverhampton, dove è tornato, sembra di passaggio.