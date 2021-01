Torino, Davide Nicola ha espresso due desideri

20 Gennaio 2021

Antonio Sanabria e Lukas Lerager sono le richieste di Davide Nicola alla dirigenza granata.

In casa Torino l'atmosfera è quella del club che non ha più tempo da perdere: dopo aver esonerato Marco Giampaolo, affidando la squadra a Davide Nicola, la dirigenza granata ha chiesto al nuovo tecnico quali rinforzi possano essere utili fin da subito alla causa granata.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il nuovo allenatore ha fatto i nomi di due suoi fedelissimi, che ha già allenato al Genoa: si tratta di Antonio Sanabria, attualmente al Betis, e Lukas Lerager, che invece è ancora nella rosa del Grifone.

Più difficili invece gli altri due obiettivi per cui si è sondato il terreno già da tempo: il Parma, infatti, non vuole cedere Jasmin Kurtic a meno di un rialzo nell'offerta economica, mentre la Roma ha posto il veto definitivo per Amadou Diawara.