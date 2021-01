Tommaso Giulini tra rinnovo a sorpresa e avvertimenti

24 Gennaio 2021

Giulini conferma il tecnico e avverte tutti i suoi calciatori.

Tommaso Giulini, il presidente del Cagliari, non esonererà Eusebio Di Francesco dopo la sconfitta di Genova. Anzi, ha fatto sapere che in settimana ha esteso il contratto che lega il club isolano al tecnico. “Una mossa che servirà per dare ancora più solidità all’allenatore, che ha la squadra in mano” ha detto ai microfoni di Sky Sport dalla sala stampa del Ferraris.

Giulini, però, non si è fermato a questo. “Questa squadra possiede dei valori, deve essere conscia che per salvarsi bisognerà dare qualcosa in più, allenatore compreso – ha sottolineato -. La buona sorte non ci ha dato una mano ma bisogna andare a cercarsela, vedo troppa gente a testa bassa. E’ ora di venirne fuori, in caso di cambio di categoria i nazionali rimarranno qui, è bene che lo sappiano”.