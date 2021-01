12 Gennaio 2021

E' l'Ascoli la nuova squadra di Adrian Stoian.

Adrian Stoian torna a giocare in Italia. L’Ascoli ha reso noto di avere messo sotto contratto l’esterno sinistro, nato a Craiova, in Romania, l’11 febbraio 1991. Nella sua lunga carriera vanta 95 presenze in Serie A e 118 in B: Roma, Pescara, Bari, Chievo, Genoa, Crotone, Steaua Bucarest, Livorno e, infine, Viitorul Constanta i club in cui ha militato.

Ha vestito tutte le maglie della Nazionale rumena, dalle rappresentative giovanili fino alla Nazionale maggiore. In bianconero porterà il numero 8.