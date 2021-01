Setti si frega le mani per Mattia Zaccagni

21 Gennaio 2021

L’Hellas Verona pronta a incassare un’altra valanga di milioni.

Una cifra che balla tra i 14 ed i 18 milioni di euro a beneficio dell’Hellas Verona del presidente Maurizio Setti. Pronto a incassare un’altra valanga di milioni dopo avere ceduto la scorsa estate Rrahmani (Napoli), Amrabat (Fiorentina) e Kumbulla (Roma). L’oggetto del desiderio, stavolta, si chiama Mattia Zaccagni, giocatore che fa la differenza nel nuovo Verona plasmato dal tecnico Ivan Juric, 27 punti in classifica ad un passo dalla zona Europa League. Il Napoli del presidente De Laurentis: la probabile destinazione per il romagnolo, 25 anni, 4 reti in serie A questa stagione, sotto osservazione da parte del commissario tecnico della Nazionale Mancini in vista dei campionati europei.

Come riporta il quotidiano L’Arena di Verona, in un’intervista a Radio Rai si è espresso Tullio Tinti che con l’ex sampdoriano Pari ne gestisce la procura: secondo il navigato agente il calciatore lascerà il Verona a fine stagione.