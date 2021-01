Scamacca, gelate Juventus e Milan

15 Gennaio 2021

Chiusura totale del direttore sportivo del Genoa Marroccu.

Il direttore sportivo del Genoa Francesco Marroccu a Sky si è espresso così su Gianluca Scamacca, seguito da diversi club di Serie A, tra cui Milan e Juventus: "Confermo che di Scamacca siamo molto contenti, è un ragazzo speciale e non abbiamo alcuna intenzione di privarci di lui".

La punta in prestito dal Sassuolo resterà così in Liguria fino al termine della stagione, a meno di colpi di scena. Marroccu ha parlato anche dell'arrivo di Kevin Strootman: "E' un ragazzo di grande personalità e umiltà, ha sempre parlato di squadra e mai in prima persona. La statura dei campioni la vedi in questi particolari. Non ho molta esperienza di fallimenti e delusioni, ma a questi livelli non ero abituato a trattare e la velocità del presidente Preziosi nel chiudere l'operazione è stata determinante. A quel punto mi sono sentito più sicuro".