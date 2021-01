Sam Lammers può sfuggire alle italiane

5 Gennaio 2021

Per la punta in forza all’Atalanta si è intromesso l’Eintracht Francoforte.

Sam Lammers può sfuggire alle numerose pretendenti italiane.

Per la punta in forza all’Atalanta si è intromesso l’Eintracht Francoforte, che è alla ricerca di un attaccante di peso dopo avere ceduto Bas Dost ai belgi del Bruges: il nerazzurro è in ballottaggio con Joshua Zirkzee, in uscita dal Bayern Monaco e tra l’altro nei giorni scorsi accostato anche al Benevento.

Bologna e Verona, in particolare, vorrebbero Lammers in prestito prima possibile. Ma l’Atalanta, che prima deve trovare una nuova collocazione al Papu Gomez, non sembra avere fretta.