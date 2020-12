Rivoluzione al Psg, c’è anche Eriksen

24 Dicembre 2020

I tifosi del Psg si sono svegluati con la notizia del clamoroso esonero di Tuchel.

Il club francese, furioso pare per un'intervista del suo ormai ex tecnico, sta già cercando un sostituto e in pole position ci sarebbe Pochettino. In seconda fila Allegri.

Se davvero dovesse arrivare l'argentino all'ombra della Tour Eiffel, ci sarebbero conseguenze anche per quanto riguarda il mercato dell'Inter.

Eriksen, ormai sicuro partente, potrebbe trasferirsi proprio al Psg, dove riabbraccerebbe il suo mentore con cui ha fatto grande il Tottenham, prima del deludente 2020 in nerazzurro.