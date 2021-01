Quagliarella-Juventus, Ranieri spiazza tutti

5 Gennaio 2021

Fabio Quagliarella potrebbe tornare alla Juventus.

"Ho letto anche io questa notizia. Penso che, a prescindere da come andrà, sia una bella soddisfazione per lui. Essere chiamato da una squadra così importante a 38 anni è un premio, gli farà piacere". Il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, non ha smentito la possibilità di un addio a Fabio Quagliarella, attaccante finito nel mirino della Juventus.

"Il mercato? Ora penso alla partita con il Milan che è molto più importante. Quagliarella lo conosco, e lo reputo un grande attaccante. Di trattative ne parleremo nei prossimi giorni" ha invece detto Andrea Pirlo.

Quagliarella ha già vestito la maglia della Juventus dal 2010 al 2014 ed è stato anche compagno di squadra dell’attuale timoniere dei piemontesi.