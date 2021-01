Pulgar piace al Cagliari, Prandelli pone una condizione

11 Gennaio 2021

Il tecnico viola apprezza Pavoletti.

A Firenze, per il Cagliari, è arrivata l’ennesima sconfitta consecutiva. Una gara che con un po’ più di fortuna i sardi avrebbero potuto quantomeno pareggiare. Da Firenze potrebbe anche arrivare Erick Pulgar, centrocampista che interessa agli isolani, ma non solo: ha estimatori anche in Spagna, al Siviglia, per esempio. E così i viola, che sono pronti a lasciare partire il cileno, cercano di ricavare il massimo dalla sua cessione.

A Cesare Prandelli, il successore di Beppe Iachini sulla panchina dei toscani, piace e non poco Leonardo Pavoletti, che post-infortunio e lunga assenza non ha avuto in rossoblù lo spazio desiderato: trattativa complessa, ma che potrebbe anche andare a buon fine nei prossimi giorni.