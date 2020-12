Percassi ha scelto tra il Papu Gomez e Gasperini

31 Dicembre 2020

Il Papu Gomez giocherà altrove nel 2021.

Il presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi, si schiera riguardo alla vicenda che sta tenendo banco in casa degli orobici da qualche settimana. "L'argomento per me è chiuso. Punto. Gasperini a vita” sottolinea parlando con L'Eco di Bergamo.

Per il Papu Gomez, quindi, sta per scattare l’ora dell’addio ai colori nerazzurri. Quelli della Dea, almeno, perché stuzzica e non poco l’Inter.

Sull’argentino c’è l’interessamento anche di numerosi club stranieri ma pare che il calciatore preferisca restare in Italia, a maggiore ragione se si prospettasse la possibilità di lottare per lo scudetto.