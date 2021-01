Per Zaza si fa avanti il Verona

10 Gennaio 2021

Contro il Milan, sabato sera al Meazza, il tecnico del Torino, Marco Giampaolo, gli ha concesso quasi mezz’ora di gioco. Ma il futuro di Simone Zaza sembra lontano dai granata, visto lo scarso utilizzo.

Per l’ex attaccante del Sassuolo e della Juventus potrebbe esserci una nuova opportunità all’Hellas Verona. Il tecnico degli scaligeri, Ivan Juric, non ha fatto mistero di attendersi rinforzi per il reparto offensivo e quella relativa al ventinovenne di Policoro può essere una soluzione.