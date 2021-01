Per Llorente dipende da Osimhen

10 Gennaio 2021

Gennaro Gattuso si è espresso sulla possibile partenza di Fernando Llorente, oggetto misterioso per mesi e da lui schierato per scampoli di match sia con Spezia che Udinese.

"In questo momento no perché Osimhen ancora non sta benissimo con il braccio e ha il Covid, quindi vediamo. Lunedì il ragazzo farà il tampone – ha detto il tecnico del Napoli -. Fino a quando non saremo sicuri al 100% Llorente resterà con noi. Per il resto non penso che faremo nulla, ma ci pensa la società. Io penso ad allenare, ho una squadra forte e stiamo bene così".