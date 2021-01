Parma, spunta l’alternativa a Malcuit

12 Gennaio 2021

I crociati sono alla ricerca di un terzino nel mercato di gennaio.

Parma alla ricerca di un terzino nel mercato di gennaio. Secondo il Corriere dello Sport, i crociati sono in pole position per l'esterno destro in uscita dal Napoli, Kevin Malcuit, seguito anche da Crotone e Spezia.

I gialloblu starebbero però valutando anche un nome alternativo nel caso non dovesse andare in porto l'affare con gli azzurri: nel mirino del ds Carli ci sarebbe anche Cristiano Piccini, che finora, a causa anche di problemi fisici, è stato impiegato pochissimo da parte dell'Atalanta e di Gian Piero Gasperini.