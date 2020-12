Papu Gomez, una pretendente si fa avanti

23 Dicembre 2020

Il rapporto tra il Papu Gomez e Gasperini è ormai ai minimi termini e l'argentino lascerà la Dea durante il mercato di gennaio.

L'Atalanta non farà nulla per trattere l'ex capitano, ma la richiesta di Percassi rimane di 15 milioni. Il Milan difficilmente può far coesistere il numero 10 nerazzurro e Calhanoglu mentre la Juventus sogna il ritorno di Paul Pogba. L'Inter di Zhang è stata la prima pretendente a farsi avanti vista l'imminente partenza di Erikse, Vecino e Nainggolan.

Con Gomez, Conte avrebbe a disposizione un centrocampista in grado di ricoprire sia il ruolo di trequartista, sia quello di mezz'ala al fianco di Marcelo Brozovic. Marotta e Ausilio sono al lavoro per abbassare le richieste del club bergamasco, mentre il giocatore avrebbe già dato il suo consenso per il trasferimento a Milano.