Papu Gomez: una big si fa avanti ufficialmente

15 Gennaio 2021

I dirigenti della Roma sabato incontreranno i pari grado dell'Atalanta.

Alejandro Gomez più vicino alla Roma: secondo le indiscrezioni riportate da calciomercato.com, il direttore generale dei giallorossi Thiago Pinto incontrerà sabato i dirigenti dell'Atalanta per discutere di un possibile trasferimento del Papu nella Capitale.

L'argentino, ormai messo fuori rosa da Gian Piero Gasperini, è molto gradito al tecnico Paulo Fonseca, che spera in un rinforzo chiave per puntare allo scudetto. Due gli ostacoli: la Dea chiede almeno 15 milioni di euro, e la volontà del giocatore sarebbe quella di restare al Nord per motivi familiari.

Ormai fuori dai giochi l'Inter, alla prese con una complessa situazione societaria che ha praticamente bloccato il mercato dei nerazzurri.