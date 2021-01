Nuovo assalto dalla A a Gabriel Strefezza

5 Gennaio 2021

Sul brasiliano classe 1997 in estate c’è stato un tentativo da parte del Torino.

Gabriel Strefezza può fare molto bene anche in serie A. Ne è convinto anche il Genoa, che stando al Secolo XIX è pronto per andare all’assalto del centrocampista in forza alla Spal.

Sul brasiliano classe 1997 in estate c’è stato un tentativo da parte del Torino e anche la Fiorentina aveva preso in considerazione l’ipotesi di ingaggiarlo in caso di divorzio da Pol Lirola.

La Spal, naturalmente, farà muro: il colpaccio di Frosinone ha dato nuova linfa a una squadra costruita per tornare in A dopo un solo anno di purgatorio e che nell’ex della Cremonese ha uno dei suoi punti di forza.