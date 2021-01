7 Gennaio 2021

Una nuova avventura per Patrick Cutrone, che alla Fiorentina non ha trovato lo spazio desiderato né con Giuseppe Iachini né con Cesare Prandelli, che dell’ascolano ha preso il posto a stagione in corso.

“La Fiorentina comunica di aver raggiunto l’accordo con il Wolverhampton Wanderers FC per la risoluzione anticipata del prestito del calciatore Patrick Cutrone” si legge nella nota diramata dalla società gigliata.

I prossimi giorni saranno decisivi per la sorte dell’attaccante. Ha numerosi estimatori, anche in Italia, ed è difficile che resti nel club inglese.