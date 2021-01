Non solo Cragno per il dopo Handanovic

12 Gennaio 2021

Per Handanovic potrebbe essere l’ultima stagione in nerazzurro.

Non c’è in lizza solamente Alessio Cragno per il dopo Samir Handanovic. Per lo sloveno, tra l’altro negli ultimi tempi spesso oggetto di critiche da parte di una frangia della tifoseria dell’Inter, potrebbe essere l’ultima stagione in nerazzurro.

Se, fino a qualche settimana fa, anche per i buoni rapporti esistenti tra il Cagliari e l’Inter, il portiere rossoblù sembrava in pole-position, ora sta tornando prepotentemente alla ribalta il nome di Juan Musso, argentino dell’Udinese. Che, quindi, potrebbe percorrere la stessa strada di Handanovic. A patto che il club friulano non spari altissimo.