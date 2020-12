Napoli, Giuntoli rivela il destino di Arek Milik

20 Dicembre 2020

Il dirigente del club azzurro fa il punto sul mercato: Milik va via subito.

Arek Milik via subito a gennaio. E' categorico ai microfoni di Sky Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, che ha fatto il punto sul mercato: "Milik è un attaccante che può far comodo a tante squadre, credo voglia andare a giocare per essere pronto per l’europeo con la Polonia. Mercato di gennaio? Spero un paio di uscite e basta, in entrata penso non faremo niente, la squadra è completa. Le uscite? Penso saranno Milik e Llorente".

Sui rinnovi e il ritorno di Osimhen: "Rinnovi in ballo? Non credo andrà via qualcuno, nonostante Hysaj e Maksimovic siano in scadenza. Per adesso non c’è accordo ma la porta è aperta. Osimhen? Non è ancora in perfette condizioni, il nostro augurio è quello di averlo per gennaio, agli inizi del mese. Vedremo strada facendo come starà, anche sul campo".